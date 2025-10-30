استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Liquid Staked SOL نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 198.07 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Liquid Staked SOL نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 207.9735 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر LSSOL هو $ 218.3721 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر LSSOL هو $ 229.2907 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LSSOL في عام 2029 هو $ 240.7553 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LSSOL في عام 2030 هو $ 252.7930 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Liquid Staked SOL نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 411.7733.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Liquid Staked SOL نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 670.7353.