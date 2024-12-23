سعر Libra (LIBRA)
سعر Libra (LIBRA) المباشر لليوم هو USD 0.00248788. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.48M. يتم تحديث سعر LIBRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Libra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.10K
- تغيير سعر Libra خلال اليوم هو -0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Libra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Libra مقابل USD هو $ -0.0009648088 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Libra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Libra مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.65%
|30 يوم
|$ -0.0009648088
|-38.78%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Libra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-0.65%
-61.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Libra, the Scales ⚖️, embodies the balanced and harmonious spirit of early autumn, from mid-September to mid-October. This season is marked by a quest for justice and beauty, seeking fairness and aesthetic perfection. 🌸 Embrace the diplomatic and charming essence of Libra!
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