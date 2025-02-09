احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LEXICON مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LEXICON.

سعر Lexicon (LEXICON) المباشر لليوم هو USD 0.00104351 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.04M . يتم تحديث سعر LEXICON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lexicon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.67K - تغيير سعر Lexicon خلال اليوم هو -15.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Lexicon (LEXICON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lexicon مقابل USD هو $ -0.000186724120045594 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lexicon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lexicon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lexicon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000186724120045594 -15.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lexicon (LEXICON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lexicon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0010378$ 0.0010378 $ 0.0010378 24 ساعة مرتفع $ 0.00127428$ 0.00127428 $ 0.00127428 عالية طوال الوقت $ 0.00881268$ 0.00881268 $ 0.00881268 تغير السعر (1 ساعة) -2.49% تغير السعر (1يوم) -15.17% تغير السعر (7 أيام) -17.02%

معلومات سوق Lexicon (LEXICON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: