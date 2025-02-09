سعر Lexicon (LEXICON)
سعر Lexicon (LEXICON) المباشر لليوم هو USD 0.00104351. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.04M. يتم تحديث سعر LEXICON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lexicon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.67K
- تغيير سعر Lexicon خلال اليوم هو -15.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Lexicon مقابل USD هو $ -0.000186724120045594 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lexicon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lexicon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lexicon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000186724120045594
|-15.17%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lexicon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.49%
-15.17%
-17.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lexicon is a DeFAI token that includes an AI agent framework. The project also has its own products, each meant to help people manage digital assets in simpler ways. The AI agent looks at market data, finds possible risks, and gives suggestions to make the system work better. It doesn’t remove human control, but offers real-time advice and support. The framework is built to be clear and secure. The team checks the code through audits and regular updates, aiming to catch problems early. They encourage community members—developers, researchers, and token holders—to give feedback, suggest upgrades, and build new tools. By mixing AI with DeFi, Lexicon wants to keep up with changes in the market and give users a more direct, helpful approach to handling their assets.
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