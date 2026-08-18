سعر LeverUp USD اليوم

السعر المباشر لمشروع LeverUp USD (LVUSD) اليوم هو $ 0.993958، مع تغير بنسبة 0.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LVUSD الحالي إلى USD هو $ 0.993958 لكل LVUSD.

يحتل LeverUp USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,386,351، مع عرض متداول قدره 1.39M LVUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LVUSD بين $ 0.98591 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.03، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.983678.

على المدى القصير، تحرك LVUSD بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-0.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.90K.

معلومات سوق LeverUp USD (LVUSD)

القيمة السوقية $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M الحجم (24 ساعة) $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M إمداد دورة التداول 1.39M 1.39M 1.39M إجمالي العرض 1,394,769.76471 1,394,769.76471 1,394,769.76471

القيمة السوقية الحالية لـ LeverUp USD هي $ 1.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.90K. العرض المتداول لـ LVUSD يبلغ 1.39M، مع إجمالي عرض 1394769.76471. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.39M.