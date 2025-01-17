سعر Level USD (LVLUSD)
سعر Level USD (LVLUSD) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.29M. يتم تحديث سعر LVLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Level USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.96K
- تغيير سعر Level USD خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.27M
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خلال اليوم، كان سعر Level USD مقابل USD هو $ -0.000116789594583 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Level USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Level USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Level USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000116789594583
|-0.01%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Level USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-0.01%
-0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.
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A$1.61
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￡0.81
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€0.97
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$1
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RM4.5
|1 LVLUSD إلى TRY
₺35.53
|1 LVLUSD إلى JPY
¥155.42
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₽103.62
|1 LVLUSD إلى INR
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|1 LVLUSD إلى EGP
￡E.50.4
|1 LVLUSD إلى BRL
R$6.04
|1 LVLUSD إلى CAD
C$1.43
|1 LVLUSD إلى BDT
৳121.58
|1 LVLUSD إلى NGN
₦1,555.2
|1 LVLUSD إلى UAH
₴42.18
|1 LVLUSD إلى VES
Bs54
|1 LVLUSD إلى PKR
Rs278.94
|1 LVLUSD إلى KZT
₸530.5
|1 LVLUSD إلى THB
฿34.43
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NT$32.91
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Fr0.91
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HK$7.78
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.د.م10.06