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سعر Level USD (LVLUSD) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.29M . يتم تحديث سعر LVLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Level USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.96K - تغيير سعر Level USD خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.27M

أداء سعر Level USD (LVLUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Level USD مقابل USD هو $ -0.000116789594583 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Level USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Level USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Level USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000116789594583 -0.01% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Level USD (LVLUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Level USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.985548$ 0.985548 $ 0.985548 24 ساعة مرتفع $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 عالية طوال الوقت $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.06%

معلومات سوق Level USD (LVLUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: