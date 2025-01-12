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سعر Lets Get This Bread (LGTB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.39M . يتم تحديث سعر LGTB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lets Get This Bread الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.45M - تغيير سعر Lets Get This Bread خلال اليوم هو +0.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Lets Get This Bread (LGTB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lets Get This Bread مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lets Get This Bread مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lets Get This Bread مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lets Get This Bread مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.92% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lets Get This Bread (LGTB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lets Get This Bread: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00283765$ 0.00283765 $ 0.00283765 تغير السعر (1 ساعة) -1.75% تغير السعر (1يوم) +0.92% تغير السعر (7 أيام) -31.14%

معلومات سوق Lets Get This Bread (LGTB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: