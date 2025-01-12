سعر Lets Get This Bread (LGTB)
سعر Lets Get This Bread (LGTB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.39M. يتم تحديث سعر LGTB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lets Get This Bread الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.45M
- تغيير سعر Lets Get This Bread خلال اليوم هو +0.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Lets Get This Bread مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lets Get This Bread مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lets Get This Bread مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lets Get This Bread مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.92%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lets Get This Bread: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.75%
+0.92%
-31.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LGTB (Let’s Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora’s M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees.
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