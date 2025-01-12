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سعر LEGIT (LEGIT) المباشر لليوم هو USD 0.00276292 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.75M . يتم تحديث سعر LEGIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LEGIT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.76K - تغيير سعر LEGIT خلال اليوم هو -0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 996.31M

أداء سعر LEGIT (LEGIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LEGIT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LEGIT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LEGIT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LEGIT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LEGIT (LEGIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LEGIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00268472$ 0.00268472 $ 0.00268472 24 ساعة مرتفع $ 0.00283731$ 0.00283731 $ 0.00283731 عالية طوال الوقت $ 0.00317936$ 0.00317936 $ 0.00317936 تغير السعر (1 ساعة) -0.83% تغير السعر (1يوم) -0.91% تغير السعر (7 أيام) -8.34%

معلومات سوق LEGIT (LEGIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: