سعر LEGIT (LEGIT)
سعر LEGIT (LEGIT) المباشر لليوم هو USD 0.00276292. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.75M. يتم تحديث سعر LEGIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LEGIT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.76K
- تغيير سعر LEGIT خلال اليوم هو -0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.31M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LEGIT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LEGIT.
خلال اليوم، كان سعر LEGIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LEGIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LEGIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LEGIT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.91%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LEGIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.83%
-0.91%
-8.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LEGIT إلى AUD
A$0.0044759304
|1 LEGIT إلى GBP
￡0.0022379652
|1 LEGIT إلى EUR
€0.0026800324
|1 LEGIT إلى USD
$0.00276292
|1 LEGIT إلى MYR
RM0.0124055108
|1 LEGIT إلى TRY
₺0.097807368
|1 LEGIT إلى JPY
¥0.4356295964
|1 LEGIT إلى RUB
₽0.2807955596
|1 LEGIT إلى INR
₹0.2380808164
|1 LEGIT إلى IDR
Rp45.2937632448
|1 LEGIT إلى PHP
₱0.16301228
|1 LEGIT إلى EGP
￡E.0.13952746
|1 LEGIT إلى BRL
R$0.0169090704
|1 LEGIT إلى CAD
C$0.0039786048
|1 LEGIT إلى BDT
৳0.3385405876
|1 LEGIT إلى NGN
₦4.3036070796
|1 LEGIT إلى UAH
₴0.1173412124
|1 LEGIT إلى VES
Bs0.14643476
|1 LEGIT إلى PKR
Rs0.7728439824
|1 LEGIT إلى KZT
₸1.4649554424
|1 LEGIT إلى THB
฿0.0958180656
|1 LEGIT إلى TWD
NT$0.0914802812
|1 LEGIT إلى CHF
Fr0.0025142572
|1 LEGIT إلى HKD
HK$0.0214955176
|1 LEGIT إلى MAD
.د.م0.0278778628