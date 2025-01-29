سعر LAMBO ($LAMBO)
سعر LAMBO ($LAMBO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $LAMBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LAMBO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 893.49
- تغيير سعر LAMBO خلال اليوم هو -7.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LAMBO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LAMBO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LAMBO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LAMBO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.35%
|30 يوم
|$ 0
|-26.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LAMBO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.41%
-7.35%
-9.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LAMBO is a token created to support those who were once scammed in the cryptosphere. Lambo is a Hamster who wanted to become a whale in the cryptocurrency market, but the whales didn't accept him, so he made himself a whale suit to enter the whale community and learn their secrets. The token is created by and managed by the community. $LAMBO successfully participates in the Memlandia meme token competition on the TON blockchain, taking second place among more than 50 participants.
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