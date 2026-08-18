سعر KRAQ xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع KRAQ xStock (KRAQX) اليوم هو $ 9.98، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KRAQX الحالي إلى USD هو $ 9.98 لكل KRAQX.

يحتل KRAQ xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 649,649، مع عرض متداول قدره 65.10K KRAQX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KRAQX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 10.74، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 9.78.

على المدى القصير، تحرك KRAQX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 405.57.

معلومات سوق KRAQ xStock (KRAQX)

القيمة السوقية $ 649.65K$ 649.65K $ 649.65K الحجم (24 ساعة) $ 405.57$ 405.57 $ 405.57 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 74.60M$ 74.60M $ 74.60M إمداد دورة التداول 65.10K 65.10K 65.10K إجمالي العرض 5,061,699.0 5,061,699.0 5,061,699.0

القيمة السوقية الحالية لـ KRAQ xStock هي $ 649.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 405.57. العرض المتداول لـ KRAQX يبلغ 65.10K، مع إجمالي عرض 5061699.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 74.60M.