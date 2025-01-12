سعر KOLT ($KOLT)
سعر KOLT ($KOLT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.26K. يتم تحديث سعر $KOLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KOLT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.20K
- تغيير سعر KOLT خلال اليوم هو +22.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر KOLT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KOLT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KOLT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KOLT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+22.70%
|30 يوم
|$ 0
|-32.84%
|60 يوم
|$ 0
|-16.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KOLT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.61%
+22.70%
-7.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler. What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems
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