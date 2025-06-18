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سعر Kofi Aptos (KAPT) المباشر لليوم هو USD 4.44 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.05M . يتم تحديث سعر KAPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kofi Aptos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Kofi Aptos خلال اليوم هو -5.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.29M

أداء سعر Kofi Aptos (KAPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kofi Aptos مقابل USD هو $ -0.253670672975146 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kofi Aptos مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kofi Aptos مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kofi Aptos مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.253670672975146 -5.39% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kofi Aptos (KAPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kofi Aptos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.39$ 4.39 $ 4.39 24 ساعة مرتفع $ 4.72$ 4.72 $ 4.72 عالية طوال الوقت $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -5.39% تغير السعر (7 أيام) -12.96%

معلومات سوق Kofi Aptos (KAPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: