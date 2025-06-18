سعر Kofi Aptos (KAPT)
سعر Kofi Aptos (KAPT) المباشر لليوم هو USD 4.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.05M. يتم تحديث سعر KAPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kofi Aptos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Kofi Aptos خلال اليوم هو -5.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.29M
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خلال اليوم، كان سعر Kofi Aptos مقابل USD هو $ -0.253670672975146 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kofi Aptos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kofi Aptos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kofi Aptos مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.253670672975146
|-5.39%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kofi Aptos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-5.39%
-12.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity.
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