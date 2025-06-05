سعر Kobushi (KOBUSHI)
سعر Kobushi (KOBUSHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.15M. يتم تحديث سعر KOBUSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kobushi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Kobushi خلال اليوم هو -5.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Kobushi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kobushi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kobushi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kobushi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kobushi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.15%
-5.09%
-36.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KOBUSHI is a community-driven memecoin inspired by Kobushi, the Japanese pygmy hippo at Ueno Zoo. It combines the viral power of meme tokens with real-world philanthropy—directing a portion of fees and community donations to support hippo conservation at Ueno Zoo. With transparent on-chain governance and a playful, animal-loving narrative, $KOBUSHI unites crypto enthusiasts and wildlife supporters.
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