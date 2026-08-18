سعر Knight Core اليوم

السعر المباشر لمشروع Knight Core (KNIGHT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 26.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KNIGHT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KNIGHT.

يحتل Knight Core حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 416,725، مع عرض متداول قدره 961.24M KNIGHT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KNIGHT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00142108، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KNIGHT بمقدار +2.66% خلال الساعة الماضية و-46.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.25K.

معلومات سوق Knight Core (KNIGHT)

القيمة السوقية $ 416.73K$ 416.73K $ 416.73K الحجم (24 ساعة) $ 23.25K$ 23.25K $ 23.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 416.73K$ 416.73K $ 416.73K إمداد دورة التداول 961.24M 961.24M 961.24M إجمالي العرض 961,242,272.800642 961,242,272.800642 961,242,272.800642

القيمة السوقية الحالية لـ Knight Core هي $ 416.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.25K. العرض المتداول لـ KNIGHT يبلغ 961.24M، مع إجمالي عرض 961242272.800642. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 416.73K.