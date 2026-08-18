سعر Kiyomasa اليوم

السعر المباشر لمشروع Kiyomasa (清正) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 清正 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 清正.

يحتل Kiyomasa حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,567، مع عرض متداول قدره 997.99M 清正. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 清正 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00154093، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 清正 بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و+19.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Kiyomasa (清正)

القيمة السوقية $ 26.57K$ 26.57K $ 26.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.57K$ 26.57K $ 26.57K إمداد دورة التداول 997.99M 997.99M 997.99M إجمالي العرض 997,992,522.1854 997,992,522.1854 997,992,522.1854

القيمة السوقية الحالية لـ Kiyomasa هي $ 26.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 清正 يبلغ 997.99M، مع إجمالي عرض 997992522.1854. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.57K.