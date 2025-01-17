سعر KittyCake (KCAKE)
سعر KittyCake (KCAKE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KCAKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KittyCake الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.86
- تغيير سعر KittyCake خلال اليوم هو -0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KittyCake مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KittyCake مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KittyCake مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KittyCake مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.89%
|30 يوم
|$ 0
|+0.08%
|60 يوم
|$ 0
|+10.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KittyCake: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.89%
+4.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KittyCake is an advanced hyper-deflationary auto-rewards token on the Binance Smart Chain. KittyCake rewards holders with his favorite food, $CAKE, every hour! We also have a dashboard to track your $CAKE rewards
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