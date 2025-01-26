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سعر KING Coin (KING) المباشر لليوم هو USD 0.00001241 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.16K . يتم تحديث سعر KING مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KING Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.26K - تغيير سعر KING Coin خلال اليوم هو -0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر KING Coin (KING) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KING Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KING Coin مقابل USD هو $ -0.0000046145 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KING Coin مقابل USD هو $ -0.0000061038 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KING Coin مقابل USD هو $ -0.00000634054257697954 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.85% 30 يوم $ -0.0000046145 -37.18% 60 يوم $ -0.0000061038 -49.18% 90 يوم $ -0.00000634054257697954 -33.81%

تحليل سعر KING Coin (KING)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KING Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001152$ 0.00001152 $ 0.00001152 24 ساعة مرتفع $ 0.00001278$ 0.00001278 $ 0.00001278 عالية طوال الوقت $ 0.00068362$ 0.00068362 $ 0.00068362 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -0.85% تغير السعر (7 أيام) -21.39%

معلومات سوق KING Coin (KING)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: