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سعر Kibble (KIBBLE) المباشر لليوم هو USD 0.00645546 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M . يتم تحديث سعر KIBBLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kibble الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.77K - تغيير سعر Kibble خلال اليوم هو +38.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 171.86M

أداء سعر Kibble (KIBBLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kibble مقابل USD هو $ +0.00179086 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kibble مقابل USD هو $ +0.0002901974 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kibble مقابل USD هو $ +0.0017373734 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kibble مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00179086 +38.39% 30 يوم $ +0.0002901974 +4.50% 60 يوم $ +0.0017373734 +26.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kibble (KIBBLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kibble: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0046272$ 0.0046272 $ 0.0046272 24 ساعة مرتفع $ 0.00651277$ 0.00651277 $ 0.00651277 عالية طوال الوقت $ 0.051158$ 0.051158 $ 0.051158 تغير السعر (1 ساعة) +0.59% تغير السعر (1يوم) +38.39% تغير السعر (7 أيام) +14.21%

معلومات سوق Kibble (KIBBLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: