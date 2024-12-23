سعر Kibble (KIBBLE)
سعر Kibble (KIBBLE) المباشر لليوم هو USD 0.00645546. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M. يتم تحديث سعر KIBBLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kibble الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.77K
- تغيير سعر Kibble خلال اليوم هو +38.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 171.86M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KIBBLE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KIBBLE.
خلال اليوم، كان سعر Kibble مقابل USD هو $ +0.00179086 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kibble مقابل USD هو $ +0.0002901974 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kibble مقابل USD هو $ +0.0017373734 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kibble مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00179086
|+38.39%
|30 يوم
|$ +0.0002901974
|+4.50%
|60 يوم
|$ +0.0017373734
|+26.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kibble: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.59%
+38.39%
+14.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KIBBLE إلى AUD
A$0.0102641814
|1 KIBBLE إلى GBP
￡0.0050998134
|1 KIBBLE إلى EUR
€0.006132687
|1 KIBBLE إلى USD
$0.00645546
|1 KIBBLE إلى MYR
RM0.02904957
|1 KIBBLE إلى TRY
₺0.2272967466
|1 KIBBLE إلى JPY
¥1.0105377084
|1 KIBBLE إلى RUB
₽0.6635567334
|1 KIBBLE إلى INR
₹0.5483267724
|1 KIBBLE إلى IDR
Rp104.1203080038
|1 KIBBLE إلى PHP
₱0.3798392664
|1 KIBBLE إلى EGP
￡E.0.3284538048
|1 KIBBLE إلى BRL
R$0.0392491968
|1 KIBBLE إلى CAD
C$0.0092313078
|1 KIBBLE إلى BDT
৳0.7682642946
|1 KIBBLE إلى NGN
₦9.9929229708
|1 KIBBLE إلى UAH
₴0.2696445642
|1 KIBBLE إلى VES
Bs0.32922846
|1 KIBBLE إلى PKR
Rs1.7896471758
|1 KIBBLE إلى KZT
₸3.3762701346
|1 KIBBLE إلى THB
฿0.220776732
|1 KIBBLE إلى TWD
NT$0.2106416598
|1 KIBBLE إلى CHF
Fr0.0057453594
|1 KIBBLE إلى HKD
HK$0.0501589242
|1 KIBBLE إلى MAD
.د.م0.0646837092