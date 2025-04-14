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سعر KIATOKEN (KIA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.75K . يتم تحديث سعر KIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KIATOKEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر KIATOKEN خلال اليوم هو -6.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر KIATOKEN (KIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KIATOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KIATOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KIATOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KIATOKEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KIATOKEN (KIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KIATOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -3.13% تغير السعر (1يوم) -6.23% تغير السعر (7 أيام) -88.79%

معلومات سوق KIATOKEN (KIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: