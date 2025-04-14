سعر KIATOKEN (KIA)
سعر KIATOKEN (KIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.75K. يتم تحديث سعر KIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KIATOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر KIATOKEN خلال اليوم هو -6.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر KIATOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KIATOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KIATOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KIATOKEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KIATOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.13%
-6.23%
-88.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KIATOKEN is a purpose-driven cryptocurrency built on the Polygon network, designed to create social impact through the power of decentralized finance. It serves as a donation and reward token for a wide range of charitable causes, including helping children with special needs, protecting the environment, supporting students from underprivileged backgrounds, assisting the homeless, and funding animal shelters. By integrating blockchain technology with real-world missions, KIATOKEN enables transparent, traceable, and fast transactions for donations and community engagement. The project also offers features like staking and community incentives, encouraging users to both contribute to meaningful change and benefit from holding KIA.
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