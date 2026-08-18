سعر KellyClaude اليوم

السعر المباشر لمشروع KellyClaude (KELLYCLAUDE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KELLYCLAUDE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KELLYCLAUDE.

يحتل KellyClaude حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 621,315، مع عرض متداول قدره 99.93B KELLYCLAUDE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KELLYCLAUDE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KELLYCLAUDE بمقدار +1.93% خلال الساعة الماضية و+35.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق KellyClaude (KELLYCLAUDE)

القيمة السوقية $ 621.32K$ 621.32K $ 621.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 621.32K$ 621.32K $ 621.32K إمداد دورة التداول 99.93B 99.93B 99.93B إجمالي العرض 99,928,832,786.1279 99,928,832,786.1279 99,928,832,786.1279

القيمة السوقية الحالية لـ KellyClaude هي $ 621.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KELLYCLAUDE يبلغ 99.93B، مع إجمالي عرض 99928832786.1279. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 621.32K.