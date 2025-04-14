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سعر Keefer Bunny (KFR) المباشر لليوم هو USD 0.00020471 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 198.83K . يتم تحديث سعر KFR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Keefer Bunny الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Keefer Bunny خلال اليوم هو +5.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 964.48M

أداء سعر Keefer Bunny (KFR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Keefer Bunny مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Keefer Bunny مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Keefer Bunny مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Keefer Bunny مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.74% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Keefer Bunny (KFR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Keefer Bunny: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00018188$ 0.00018188 $ 0.00018188 24 ساعة مرتفع $ 0.00028988$ 0.00028988 $ 0.00028988 عالية طوال الوقت $ 0.00192059$ 0.00192059 $ 0.00192059 تغير السعر (1 ساعة) +3.47% تغير السعر (1يوم) +5.74% تغير السعر (7 أيام) -15.03%

معلومات سوق Keefer Bunny (KFR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: