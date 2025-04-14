سعر Keefer Bunny (KFR)
سعر Keefer Bunny (KFR) المباشر لليوم هو USD 0.00020471. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 198.83K. يتم تحديث سعر KFR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Keefer Bunny الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Keefer Bunny خلال اليوم هو +5.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 964.48M
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خلال اليوم، كان سعر Keefer Bunny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Keefer Bunny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Keefer Bunny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Keefer Bunny مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.74%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Keefer Bunny: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.47%
+5.74%
-15.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we’re ready to make this celebration unforgettable!We’ve built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we’re always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚
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