توكنوميكس Keefer Bunny (KFR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Keefer Bunny (KFR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Keefer Bunny (KFR) Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we’re ready to make this celebration unforgettable!We’ve built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we’re always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚 الموقع الرسمي: https://keeferbunny420.carrd.co/ اشتر KFR الآن!

توكنوميكس Keefer Bunny (KFR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Keefer Bunny (KFR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 404.18K $ 404.18K $ 404.18K إجمالي العرض: $ 930.96M $ 930.96M $ 930.96M العرض المتداول: $ 930.96M $ 930.96M $ 930.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 404.18K $ 404.18K $ 404.18K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00192059 $ 0.00192059 $ 0.00192059 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00043415 $ 0.00043415 $ 0.00043415 معرفة المزيد عن سعر Keefer Bunny (KFR)

توكنوميكس Keefer Bunny (KFR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Keefer Bunny (KFR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KFR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KFR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KFR، استكشف السعر المباشر لتوكن KFR!

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