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سعر KDR (KDR) المباشر لليوم هو USD 0.122563 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.38M . يتم تحديث سعر KDR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KDR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.02K - تغيير سعر KDR خلال اليوم هو -1.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 92.90M

أداء سعر KDR (KDR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KDR مقابل USD هو $ -0.0018564426055208 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KDR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KDR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KDR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0018564426055208 -1.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KDR (KDR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KDR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.118608$ 0.118608 $ 0.118608 24 ساعة مرتفع $ 0.129503$ 0.129503 $ 0.129503 عالية طوال الوقت $ 0.389192$ 0.389192 $ 0.389192 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -1.49% تغير السعر (7 أيام) -4.78%

معلومات سوق KDR (KDR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: