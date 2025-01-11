سعر KDR (KDR)
سعر KDR (KDR) المباشر لليوم هو USD 0.122563. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.38M. يتم تحديث سعر KDR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KDR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.02K
- تغيير سعر KDR خلال اليوم هو -1.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 92.90M
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خلال اليوم، كان سعر KDR مقابل USD هو $ -0.0018564426055208 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KDR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KDR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KDR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0018564426055208
|-1.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KDR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-1.49%
-4.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community.
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