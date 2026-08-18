سعر Karura اليوم

السعر المباشر لمشروع Karura (KAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KAR.

يحتل Karura حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 81,291، مع عرض متداول قدره 116.67M KAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KAR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 13.2، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KAR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-4.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 645.50.

معلومات سوق Karura (KAR)

القيمة السوقية $ 81.29K$ 81.29K $ 81.29K الحجم (24 ساعة) $ 645.50$ 645.50 $ 645.50 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 111.49K$ 111.49K $ 111.49K إمداد دورة التداول 116.67M 116.67M 116.67M إجمالي العرض 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Karura هي $ 81.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 645.50. العرض المتداول لـ KAR يبلغ 116.67M، مع إجمالي عرض 160000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111.49K.