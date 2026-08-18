سعر just memecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع just memecoin (MEMECOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEMECOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEMECOIN.

يحتل just memecoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43,512، مع عرض متداول قدره 992.92M MEMECOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEMECOIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.055244، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEMECOIN بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+2.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق just memecoin (MEMECOIN)

القيمة السوقية $ 43.51K$ 43.51K $ 43.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.51K$ 43.51K $ 43.51K إمداد دورة التداول 992.92M 992.92M 992.92M إجمالي العرض 992,917,361.097781 992,917,361.097781 992,917,361.097781

القيمة السوقية الحالية لـ just memecoin هي $ 43.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEMECOIN يبلغ 992.92M، مع إجمالي عرض 992917361.097781. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.51K.