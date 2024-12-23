سعر JumpToken (JMPT)
سعر JumpToken (JMPT) المباشر لليوم هو USD 1.099. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.57M. يتم تحديث سعر JMPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JumpToken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.51K
- تغيير سعر JumpToken خلال اليوم هو -0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.17M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JMPT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JMPT.
خلال اليوم، كان سعر JumpToken مقابل USD هو $ -0.005731352678156 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JumpToken مقابل USD هو $ -0.0111876002 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JumpToken مقابل USD هو $ +0.0445789568 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JumpToken مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.005731352678156
|-0.51%
|30 يوم
|$ -0.0111876002
|-1.01%
|60 يوم
|$ +0.0445789568
|+4.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JumpToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-0.51%
-5.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 JMPT إلى AUD
A$1.74741
|1 JMPT إلى GBP
￡0.86821
|1 JMPT إلى EUR
€1.04405
|1 JMPT إلى USD
$1.099
|1 JMPT إلى MYR
RM4.9455
|1 JMPT إلى TRY
₺38.69579
|1 JMPT إلى JPY
¥172.03746
|1 JMPT إلى RUB
₽112.96621
|1 JMPT إلى INR
₹93.34906
|1 JMPT إلى IDR
Rp17,725.80397
|1 JMPT إلى PHP
₱64.66516
|1 JMPT إلى EGP
￡E.55.91712
|1 JMPT إلى BRL
R$6.68192
|1 JMPT إلى CAD
C$1.57157
|1 JMPT إلى BDT
৳130.79199
|1 JMPT إلى NGN
₦1,701.23002
|1 JMPT إلى UAH
₴45.90523
|1 JMPT إلى VES
Bs56.049
|1 JMPT إلى PKR
Rs304.67577
|1 JMPT إلى KZT
₸574.78799
|1 JMPT إلى THB
฿37.5858
|1 JMPT إلى TWD
NT$35.86037
|1 JMPT إلى CHF
Fr0.97811
|1 JMPT إلى HKD
HK$8.53923
|1 JMPT إلى MAD
.د.م11.01198