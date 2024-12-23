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سعر John the Coin (JOHN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 549.46K . يتم تحديث سعر JOHN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق John the Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.51K - تغيير سعر John the Coin خلال اليوم هو +2.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 947.05M

أداء سعر John the Coin (JOHN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر John the Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر John the Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر John the Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر John the Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.39% 30 يوم $ 0 -47.50% 60 يوم $ 0 -81.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر John the Coin (JOHN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر John the Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01417359$ 0.01417359 $ 0.01417359 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +2.39% تغير السعر (7 أيام) -21.41%

معلومات سوق John the Coin (JOHN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: