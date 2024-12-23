سعر John the Coin (JOHN)
سعر John the Coin (JOHN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 549.46K. يتم تحديث سعر JOHN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق John the Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.51K
- تغيير سعر John the Coin خلال اليوم هو +2.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 947.05M
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خلال اليوم، كان سعر John the Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر John the Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر John the Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر John the Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.39%
|30 يوم
|$ 0
|-47.50%
|60 يوم
|$ 0
|-81.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر John the Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+2.39%
-21.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Just John, a regular dude in a white tee. John isn't special, as a matter of fact he's pretty basic. But he's John.
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