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سعر Joe Hat (HAT) المباشر لليوم هو USD 1,479.96 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.55K . يتم تحديث سعر HAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Joe Hat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.64 - تغيير سعر Joe Hat خلال اليوم هو +0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 147.00

أداء سعر Joe Hat (HAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Joe Hat مقابل USD هو $ +3.3 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Joe Hat مقابل USD هو $ -375.3498231360 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Joe Hat مقابل USD هو $ +371.1724880400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Joe Hat مقابل USD هو $ +435.850928342408 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +3.3 +0.22% 30 يوم $ -375.3498231360 -25.36% 60 يوم $ +371.1724880400 +25.08% 90 يوم $ +435.850928342408 +41.74%

تحليل سعر Joe Hat (HAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Joe Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1,401.02$ 1,401.02 $ 1,401.02 24 ساعة مرتفع $ 1,507.64$ 1,507.64 $ 1,507.64 عالية طوال الوقت $ 18,925.4$ 18,925.4 $ 18,925.4 تغير السعر (1 ساعة) +4.79% تغير السعر (1يوم) +0.22% تغير السعر (7 أيام) -24.68%

معلومات سوق Joe Hat (HAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: