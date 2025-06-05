سعر JOBCOIN (JOBCOIN)
سعر JOBCOIN (JOBCOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 244.90K. يتم تحديث سعر JOBCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JOBCOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر JOBCOIN خلال اليوم هو -1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر JOBCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JOBCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JOBCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JOBCOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.96%
|30 يوم
|$ 0
|-52.88%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JOBCOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+11.71%
-1.96%
-10.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JobCoin ($JOBCOIN) is a dynamic meme token on the Solana blockchain, centered around the humorous narrative of escaping the 9-5 grind and achieving financial freedom through crypto. It embodies the dream of retiring early with wealth and leisure, resonating with a vibrant, global community of dreamers and meme enthusiasts. The project thrives on its community-driven ethos, where members actively shape its direction through creative input, meme generation, and collaborative initiatives. JobCoin’s endless meme potential, spanning workplace humor, financial independence, and lifestyle aspirations which fuels its engaging presence on platforms like Twitter. A passionate community and a playful yet ambitious vision, JobCoin offers boundless possibilities for growth, entertainment, and connection in the crypto space.
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