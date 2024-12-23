سعر JETT CRYPTO (JETT)
سعر JETT CRYPTO (JETT) المباشر لليوم هو USD 0.482368. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.75M. يتم تحديث سعر JETT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JETT CRYPTO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.97K
- تغيير سعر JETT CRYPTO خلال اليوم هو +2.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 70.00M
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خلال اليوم، كان سعر JETT CRYPTO مقابل USD هو $ +0.01321171 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JETT CRYPTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JETT CRYPTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JETT CRYPTO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01321171
|+2.82%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JETT CRYPTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.22%
+2.82%
+0.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone.
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