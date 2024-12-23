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سعر JETT CRYPTO (JETT) المباشر لليوم هو USD 0.482368 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.75M . يتم تحديث سعر JETT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JETT CRYPTO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.97K - تغيير سعر JETT CRYPTO خلال اليوم هو +2.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.00M

أداء سعر JETT CRYPTO (JETT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JETT CRYPTO مقابل USD هو $ +0.01321171 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JETT CRYPTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JETT CRYPTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JETT CRYPTO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01321171 +2.82% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر JETT CRYPTO (JETT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JETT CRYPTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.467718$ 0.467718 $ 0.467718 24 ساعة مرتفع $ 0.497374$ 0.497374 $ 0.497374 عالية طوال الوقت $ 0.550673$ 0.550673 $ 0.550673 تغير السعر (1 ساعة) -1.22% تغير السعر (1يوم) +2.82% تغير السعر (7 أيام) +0.49%

معلومات سوق JETT CRYPTO (JETT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: