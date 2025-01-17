سعر JESUS ON SOL (JESUS)
سعر JESUS ON SOL (JESUS) المباشر لليوم هو USD 0.01748645. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JESUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JESUS ON SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.79K
- تغيير سعر JESUS ON SOL خلال اليوم هو +10.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JESUS ON SOL مقابل USD هو $ +0.00171218 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JESUS ON SOL مقابل USD هو $ -0.0088310909 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JESUS ON SOL مقابل USD هو $ -0.0134368802 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JESUS ON SOL مقابل USD هو $ -0.010294693276256717 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00171218
|+10.85%
|30 يوم
|$ -0.0088310909
|-50.50%
|60 يوم
|$ -0.0134368802
|-76.84%
|90 يوم
|$ -0.010294693276256717
|-37.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر JESUS ON SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
+10.85%
+58.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THE MISSION OF JESUSONSOL IS to INFLUENCE CULTURE AND BRING LIGHT INTO DARK PLACES ON SOLANA JUST AS JESUS COIN ON THE ETHEREUM BLOCKCHAIN HAS DONE. WE ARE CONTINUING THE LEGACY AS IT OPERATES AS A DECENTRALIZED, FAITH-BASED CRYPTOCURRENCY THAT INSPIRES INDIVIDUALS TO LOVE ONE ANOTHER AND PURSUE A HIGHER CALLING.
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