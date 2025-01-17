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سعر JESUS ON SOL (JESUS) المباشر لليوم هو USD 0.01748645 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JESUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JESUS ON SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.79K - تغيير سعر JESUS ON SOL خلال اليوم هو +10.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر JESUS ON SOL (JESUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JESUS ON SOL مقابل USD هو $ +0.00171218 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JESUS ON SOL مقابل USD هو $ -0.0088310909 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JESUS ON SOL مقابل USD هو $ -0.0134368802 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JESUS ON SOL مقابل USD هو $ -0.010294693276256717 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00171218 +10.85% 30 يوم $ -0.0088310909 -50.50% 60 يوم $ -0.0134368802 -76.84% 90 يوم $ -0.010294693276256717 -37.05%

تحليل سعر JESUS ON SOL (JESUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JESUS ON SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01552921$ 0.01552921 $ 0.01552921 24 ساعة مرتفع $ 0.01772635$ 0.01772635 $ 0.01772635 عالية طوال الوقت $ 0.288031$ 0.288031 $ 0.288031 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) +10.85% تغير السعر (7 أيام) +58.97%

معلومات سوق JESUS ON SOL (JESUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: