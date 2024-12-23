احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JARVIS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JARVIS.

سعر Jarvis (JARVIS) المباشر لليوم هو USD 0.058532 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.46M . يتم تحديث سعر JARVIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jarvis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.52K - تغيير سعر Jarvis خلال اليوم هو -2.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 42.00M

أداء سعر Jarvis (JARVIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jarvis مقابل USD هو $ -0.00149356666397876 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jarvis مقابل USD هو $ +0.0013293319 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jarvis مقابل USD هو $ +0.0083376375 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jarvis مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00149356666397876 -2.48% 30 يوم $ +0.0013293319 +2.27% 60 يوم $ +0.0083376375 +14.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jarvis (JARVIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jarvis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.057346$ 0.057346 $ 0.057346 24 ساعة مرتفع $ 0.061234$ 0.061234 $ 0.061234 عالية طوال الوقت $ 0.120785$ 0.120785 $ 0.120785 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -2.48% تغير السعر (7 أيام) -19.44%

معلومات سوق Jarvis (JARVIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: