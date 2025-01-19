سعر Janny (JANNY)
سعر Janny (JANNY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JANNY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Janny الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 106.09
- تغيير سعر Janny خلال اليوم هو -0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Janny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Janny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Janny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Janny مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.70%
|30 يوم
|$ 0
|-3.61%
|60 يوم
|$ 0
|-41.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Janny: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.82%
-0.70%
+27.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Janny is a memecoin representing Janny ' The Janitor' that originated on 4chan.
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