سعر jacky ($JACKY)
سعر jacky ($JACKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.67K. يتم تحديث سعر $JACKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق jacky الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.45
- تغيير سعر jacky خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 773.46M
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خلال اليوم، كان سعر jacky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر jacky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر jacky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر jacky مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.03%
|30 يوم
|$ 0
|-18.57%
|60 يوم
|$ 0
|-18.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر jacky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.37%
-0.03%
-12.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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