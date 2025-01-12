سعر JACK (JACK)
سعر JACK (JACK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.92K. يتم تحديث سعر JACK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JACK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 246.10
- تغيير سعر JACK خلال اليوم هو -1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر JACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JACK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.71%
|30 يوم
|$ 0
|-42.40%
|60 يوم
|$ 0
|-28.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JACK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-1.71%
-17.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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