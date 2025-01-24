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سعر J3FF by Virtuals (J3FF) المباشر لليوم هو USD 0.00748051 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.48M . يتم تحديث سعر J3FF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق J3FF by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.40K - تغيير سعر J3FF by Virtuals خلال اليوم هو +42.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر J3FF by Virtuals (J3FF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر J3FF by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00223251 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر J3FF by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر J3FF by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر J3FF by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00223251 +42.54% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر J3FF by Virtuals (J3FF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر J3FF by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00524801$ 0.00524801 $ 0.00524801 24 ساعة مرتفع $ 0.0075751$ 0.0075751 $ 0.0075751 عالية طوال الوقت $ 0.0075751$ 0.0075751 $ 0.0075751 تغير السعر (1 ساعة) +6.57% تغير السعر (1يوم) +42.54% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق J3FF by Virtuals (J3FF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: