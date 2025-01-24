سعر J3FF by Virtuals (J3FF)
سعر J3FF by Virtuals (J3FF) المباشر لليوم هو USD 0.00748051. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.48M. يتم تحديث سعر J3FF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق J3FF by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.40K
- تغيير سعر J3FF by Virtuals خلال اليوم هو +42.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر J3FF by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00223251 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر J3FF by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر J3FF by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر J3FF by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00223251
|+42.54%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر J3FF by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.57%
+42.54%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools.
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