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سعر Invisible Cat (KIETH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 206.18K . يتم تحديث سعر KIETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Invisible Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.77K - تغيير سعر Invisible Cat خلال اليوم هو -2.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00M

أداء سعر Invisible Cat (KIETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Invisible Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Invisible Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Invisible Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Invisible Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.10% 30 يوم $ 0 -29.85% 60 يوم $ 0 -86.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Invisible Cat (KIETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Invisible Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00648379$ 0.00648379 $ 0.00648379 تغير السعر (1 ساعة) +1.02% تغير السعر (1يوم) -2.10% تغير السعر (7 أيام) -35.57%

معلومات سوق Invisible Cat (KIETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: