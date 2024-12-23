احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر INT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر INT.

سعر Intrepid Token (INT) المباشر لليوم هو USD 6.88 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 985.57K . يتم تحديث سعر INT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Intrepid Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.41K - تغيير سعر Intrepid Token خلال اليوم هو -2.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 143.26K

أداء سعر Intrepid Token (INT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Intrepid Token مقابل USD هو $ -0.147800237097429 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Intrepid Token مقابل USD هو $ +0.6058376640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Intrepid Token مقابل USD هو $ +2.4694652320 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Intrepid Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.147800237097429 -2.10% 30 يوم $ +0.6058376640 +8.81% 60 يوم $ +2.4694652320 +35.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Intrepid Token (INT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Intrepid Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.78$ 6.78 $ 6.78 24 ساعة مرتفع $ 7.15$ 7.15 $ 7.15 عالية طوال الوقت $ 10.73$ 10.73 $ 10.73 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -2.10% تغير السعر (7 أيام) -12.12%

معلومات سوق Intrepid Token (INT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: