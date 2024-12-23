سعر Intrepid Token (INT)
سعر Intrepid Token (INT) المباشر لليوم هو USD 6.88. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 985.57K. يتم تحديث سعر INT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Intrepid Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.41K
- تغيير سعر Intrepid Token خلال اليوم هو -2.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 143.26K
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خلال اليوم، كان سعر Intrepid Token مقابل USD هو $ -0.147800237097429 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Intrepid Token مقابل USD هو $ +0.6058376640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Intrepid Token مقابل USD هو $ +2.4694652320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Intrepid Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.147800237097429
|-2.10%
|30 يوم
|$ +0.6058376640
|+8.81%
|60 يوم
|$ +2.4694652320
|+35.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Intrepid Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-2.10%
-12.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.
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