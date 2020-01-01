توكنوميكس Intrepid Token (INT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Intrepid Token (INT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Intrepid Token (INT) INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance. الموقع الرسمي: https://intrepidinnovations.llc/ الوثيقة البيضاء: https://intrepidinnovations.llc/int-whitepaper.pdf اشتر INT الآن!

توكنوميكس Intrepid Token (INT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Intrepid Token (INT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 455.08K $ 455.08K $ 455.08K إجمالي العرض: $ 106.30K $ 106.30K $ 106.30K العرض المتداول: $ 90.48K $ 90.48K $ 90.48K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 534.66K $ 534.66K $ 534.66K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 14.27 $ 14.27 $ 14.27 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 السعر الحالي: $ 5.03 $ 5.03 $ 5.03 معرفة المزيد عن سعر Intrepid Token (INT)

توكنوميكس Intrepid Token (INT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Intrepid Token (INT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن INT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن INT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس INT، استكشف السعر المباشر لتوكن INT!

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