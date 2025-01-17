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سعر Internet Token (INT) المباشر لليوم هو USD 0.0042757 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر INT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Internet Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.03K - تغيير سعر Internet Token خلال اليوم هو -2.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Internet Token (INT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Internet Token مقابل USD هو $ -0.000106190453479168 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Internet Token مقابل USD هو $ -0.0012338575 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Internet Token مقابل USD هو $ +0.0001577138 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Internet Token مقابل USD هو $ -0.000530667746487241 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000106190453479168 -2.42% 30 يوم $ -0.0012338575 -28.85% 60 يوم $ +0.0001577138 +3.69% 90 يوم $ -0.000530667746487241 -11.04%

تحليل سعر Internet Token (INT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Internet Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.004157$ 0.004157 $ 0.004157 24 ساعة مرتفع $ 0.0044019$ 0.0044019 $ 0.0044019 عالية طوال الوقت $ 0.096725$ 0.096725 $ 0.096725 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) -2.42% تغير السعر (7 أيام) -6.23%

معلومات سوق Internet Token (INT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: