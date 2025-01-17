سعر Internet Token (INT)
سعر Internet Token (INT) المباشر لليوم هو USD 0.0042757. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Internet Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.03K
- تغيير سعر Internet Token خلال اليوم هو -2.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Internet Token مقابل USD هو $ -0.000106190453479168 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Internet Token مقابل USD هو $ -0.0012338575 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Internet Token مقابل USD هو $ +0.0001577138 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Internet Token مقابل USD هو $ -0.000530667746487241 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000106190453479168
|-2.42%
|30 يوم
|$ -0.0012338575
|-28.85%
|60 يوم
|$ +0.0001577138
|+3.69%
|90 يوم
|$ -0.000530667746487241
|-11.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Internet Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
-2.42%
-6.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy.
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