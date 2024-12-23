سعر Integritee (TEER)
سعر Integritee (TEER) المباشر لليوم هو USD 0.435944. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M. يتم تحديث سعر TEER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Integritee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.59K
- تغيير سعر Integritee خلال اليوم هو -5.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.98M
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خلال اليوم، كان سعر Integritee مقابل USD هو $ -0.0273962069465668 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Integritee مقابل USD هو $ +0.2456796415 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Integritee مقابل USD هو $ +0.1690161427 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Integritee مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0273962069465668
|-5.91%
|30 يوم
|$ +0.2456796415
|+56.36%
|60 يوم
|$ +0.1690161427
|+38.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Integritee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-5.91%
+2.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
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