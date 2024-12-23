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سعر Integritee (TEER) المباشر لليوم هو USD 0.435944 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M . يتم تحديث سعر TEER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Integritee الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.59K - تغيير سعر Integritee خلال اليوم هو -5.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.98M

أداء سعر Integritee (TEER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Integritee مقابل USD هو $ -0.0273962069465668 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Integritee مقابل USD هو $ +0.2456796415 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Integritee مقابل USD هو $ +0.1690161427 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Integritee مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0273962069465668 -5.91% 30 يوم $ +0.2456796415 +56.36% 60 يوم $ +0.1690161427 +38.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Integritee (TEER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Integritee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.398003$ 0.398003 $ 0.398003 24 ساعة مرتفع $ 0.464536$ 0.464536 $ 0.464536 عالية طوال الوقت $ 8.87$ 8.87 $ 8.87 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -5.91% تغير السعر (7 أيام) +2.65%

معلومات سوق Integritee (TEER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: