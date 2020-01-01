توكنوميكس Integritee (TEER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Integritee (TEER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Integritee (TEER) What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? الموقع الرسمي: https://integritee.network/ الوثيقة البيضاء: https://uploads-ssl.webflow.com/60c21bdfde439ba700ea5c56/612892db018a36f054100b4d_Integritee%20AG%20Lightpaper.pdf اشتر TEER الآن!

توكنوميكس Integritee (TEER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Integritee (TEER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 633.53K $ 633.53K $ 633.53K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.87 $ 8.87 $ 8.87 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.124479 $ 0.124479 $ 0.124479 السعر الحالي: $ 0.159162 $ 0.159162 $ 0.159162 معرفة المزيد عن سعر Integritee (TEER)

توكنوميكس Integritee (TEER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Integritee (TEER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TEER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TEER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TEER، استكشف السعر المباشر لتوكن TEER!

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