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سعر Integral (ITGR) المباشر لليوم هو USD 0.00753599 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 632.58K . يتم تحديث سعر ITGR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Integral الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.43K - تغيير سعر Integral خلال اليوم هو +25.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 83.94M

أداء سعر Integral (ITGR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Integral مقابل USD هو $ +0.00154374 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Integral مقابل USD هو $ +0.0087846522 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Integral مقابل USD هو $ +0.0026915052 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Integral مقابل USD هو $ +0.001725949965841308 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00154374 +25.76% 30 يوم $ +0.0087846522 +116.57% 60 يوم $ +0.0026915052 +35.72% 90 يوم $ +0.001725949965841308 +29.71%

تحليل سعر Integral (ITGR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Integral: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00598318$ 0.00598318 $ 0.00598318 24 ساعة مرتفع $ 0.0075526$ 0.0075526 $ 0.0075526 عالية طوال الوقت $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 تغير السعر (1 ساعة) +4.48% تغير السعر (1يوم) +25.76% تغير السعر (7 أيام) +22.10%

معلومات سوق Integral (ITGR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: