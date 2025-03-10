سعر Integral (ITGR)
سعر Integral (ITGR) المباشر لليوم هو USD 0.00753599. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 632.58K. يتم تحديث سعر ITGR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Integral الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.43K
- تغيير سعر Integral خلال اليوم هو +25.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 83.94M
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خلال اليوم، كان سعر Integral مقابل USD هو $ +0.00154374 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Integral مقابل USD هو $ +0.0087846522 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Integral مقابل USD هو $ +0.0026915052 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Integral مقابل USD هو $ +0.001725949965841308 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00154374
|+25.76%
|30 يوم
|$ +0.0087846522
|+116.57%
|60 يوم
|$ +0.0026915052
|+35.72%
|90 يوم
|$ +0.001725949965841308
|+29.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Integral: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.48%
+25.76%
+22.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size.
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