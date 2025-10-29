معلومات سعر Innovosens (ISENS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.56% تغير السعر (1يوم) -10.55% تغير السعر (7 أيام) +49.07% تغير السعر (7 أيام) +49.07%

سعر Innovosens (ISENS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ISENS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـISENS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ISENS +0.56% على مدار الساعة الماضية، -10.55% على مدار 24 ساعة، و +49.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Innovosens (ISENS)

القيمة السوقية $ 240.46K$ 240.46K $ 240.46K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 240.46K$ 240.46K $ 240.46K إمداد دورة التداول 991.88M 991.88M 991.88M إجمالي العرض 991,877,774.8556691 991,877,774.8556691 991,877,774.8556691

القيمة السوقية الحالية لـ Innovosens هي $ 240.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ISENS يبلغ 991.88M، مع إجمالي عرض 991877774.8556691. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 240.46K.