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سعر Infrared Bera (IBERA) المباشر لليوم هو USD 5.33 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 360.12M . يتم تحديث سعر IBERA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infrared Bera الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.68K - تغيير سعر Infrared Bera خلال اليوم هو -10.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 67.52M

أداء سعر Infrared Bera (IBERA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infrared Bera مقابل USD هو $ -0.654077922604445 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infrared Bera مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infrared Bera مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infrared Bera مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.654077922604445 -10.92% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Infrared Bera (IBERA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infrared Bera: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5.21$ 5.21 $ 5.21 24 ساعة مرتفع $ 5.98$ 5.98 $ 5.98 عالية طوال الوقت $ 7.98$ 7.98 $ 7.98 تغير السعر (1 ساعة) -1.16% تغير السعر (1يوم) -10.92% تغير السعر (7 أيام) -28.11%

معلومات سوق Infrared Bera (IBERA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: