سعر Infrared Bera (IBERA)
سعر Infrared Bera (IBERA) المباشر لليوم هو USD 5.33. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 360.12M. يتم تحديث سعر IBERA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infrared Bera الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.68K
- تغيير سعر Infrared Bera خلال اليوم هو -10.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 67.52M
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خلال اليوم، كان سعر Infrared Bera مقابل USD هو $ -0.654077922604445 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infrared Bera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infrared Bera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infrared Bera مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.654077922604445
|-10.92%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infrared Bera: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.16%
-10.92%
-28.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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