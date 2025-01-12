سعر Imagine (IMAGINE)
سعر Imagine (IMAGINE) المباشر لليوم هو USD 0.00141388. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IMAGINE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Imagine الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.08K
- تغيير سعر Imagine خلال اليوم هو -0.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Imagine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Imagine مقابل USD هو $ -0.0003273075 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Imagine مقابل USD هو $ -0.0003702429 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Imagine مقابل USD هو $ -0.0004207144296080524 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.56%
|30 يوم
|$ -0.0003273075
|-23.14%
|60 يوم
|$ -0.0003702429
|-26.18%
|90 يوم
|$ -0.0004207144296080524
|-22.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Imagine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-0.56%
-12.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$imagine is the first permissionless collector token on Zora Network.
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