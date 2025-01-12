سعر Illuminati (ILUM)
سعر Illuminati (ILUM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ILUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Illuminati الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.47K
- تغيير سعر Illuminati خلال اليوم هو +0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Illuminati مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Illuminati مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Illuminati مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Illuminati مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.09%
|30 يوم
|$ 0
|-0.08%
|60 يوم
|$ 0
|-7.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Illuminati: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+0.09%
-0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the fast-paced world of cryptocurrencies, where projects often come and go, Illuminati Token ($ILUM) stands out as a unique and enigmatic player. Drawing inspiration from the mysterious and intriguing concept of the Illuminati, this token represents a fresh perspective on the world of decentralized finance. In this article, we’ll delve into what sets $ILUM apart and explore the vision behind it.
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