معلومات سعر Ice Land (ICELAND) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -4.59% تغير السعر (7 أيام) -2.94% تغير السعر (7 أيام) -2.94%

سعر Ice Land (ICELAND) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ICELAND بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـICELAND على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ICELAND -- على مدار الساعة الماضية، -4.59% على مدار 24 ساعة، و -2.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ice Land (ICELAND)

القيمة السوقية $ 226.11K$ 226.11K $ 226.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 226.11K$ 226.11K $ 226.11K إمداد دورة التداول 420.69T 420.69T 420.69T إجمالي العرض 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ice Land هي $ 226.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ICELAND يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 226.11K.