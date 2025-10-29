معلومات سعر Hylo USD (HYUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.998763 24 ساعة مرتفع $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.003 أدنى سعر $ 0.986187 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) +0.07%

سعر Hylo USD (HYUSD) في الوقت الحقيقي هو $1. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HYUSD بين أدنى سعر $ 0.998763 وأعلى سعر $ 1.002، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHYUSD على الإطلاق هو $ 1.003، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.986187.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HYUSD -0.02% على مدار الساعة الماضية، +0.08% على مدار 24 ساعة، و +0.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hylo USD (HYUSD)

القيمة السوقية $ 36.29M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.29M إمداد دورة التداول 36.28M إجمالي العرض 36,279,257.629128

القيمة السوقية الحالية لـ Hylo USD هي $ 36.29M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HYUSD يبلغ 36.28M، مع إجمالي عرض 36279257.629128. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.29M.