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سعر Huobi BTC (HBTC) المباشر لليوم هو USD 6,829.54 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.64M . يتم تحديث سعر HBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Huobi BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.68 - تغيير سعر Huobi BTC خلال اليوم هو -10.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 969.49

أداء سعر Huobi BTC (HBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Huobi BTC مقابل USD هو $ -788.984977179341 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Huobi BTC مقابل USD هو $ +4,400.7759590980 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Huobi BTC مقابل USD هو $ +2,242.0847115880 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Huobi BTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -788.984977179341 -10.35% 30 يوم $ +4,400.7759590980 +64.44% 60 يوم $ +2,242.0847115880 +32.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Huobi BTC (HBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Huobi BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6,726.32$ 6,726.32 $ 6,726.32 24 ساعة مرتفع $ 7,702.87$ 7,702.87 $ 7,702.87 عالية طوال الوقت $ 166,135$ 166,135 $ 166,135 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -10.35% تغير السعر (7 أيام) -32.18%

معلومات سوق Huobi BTC (HBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: