سعر Huobi BTC (HBTC)
سعر Huobi BTC (HBTC) المباشر لليوم هو USD 6,829.54. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.64M. يتم تحديث سعر HBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Huobi BTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.68
- تغيير سعر Huobi BTC خلال اليوم هو -10.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 969.49
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خلال اليوم، كان سعر Huobi BTC مقابل USD هو $ -788.984977179341 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Huobi BTC مقابل USD هو $ +4,400.7759590980 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Huobi BTC مقابل USD هو $ +2,242.0847115880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Huobi BTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -788.984977179341
|-10.35%
|30 يوم
|$ +4,400.7759590980
|+64.44%
|60 يوم
|$ +2,242.0847115880
|+32.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Huobi BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-10.35%
-32.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched by Huobi Global and deployed on the Ethereum network, Huobi BTC (HBTC)token aims to promote the growth of the decentralized marketplace by injecting Bitcoin (BTC), the largest and most liquid asset, into the decentralized finance (DeFi) eco-system. HBTC maintains a strict, asset-backed 1:1 peg to BTC. Every 1HBTC issued will be fully backed by the same BTC asset quantity to ensure users can perform a 1:1 exchange between HBTC and BTC at any time.
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A$10,858.9686
|1 HBTC إلى GBP
￡5,395.3366
|1 HBTC إلى EUR
€6,488.063
|1 HBTC إلى USD
$6,829.54
|1 HBTC إلى MYR
RM30,732.93
|1 HBTC إلى TRY
₺240,331.5126
|1 HBTC إلى JPY
¥1,068,618.1238
|1 HBTC إلى RUB
₽702,145.0074
|1 HBTC إلى INR
₹580,101.1276
|1 HBTC إلى IDR
Rp110,153,855.5462
|1 HBTC إلى PHP
₱401,850.1336
|1 HBTC إلى EGP
￡E.347,486.9952
|1 HBTC إلى BRL
R$41,523.6032
|1 HBTC إلى CAD
C$9,766.2422
|1 HBTC إلى BDT
৳812,783.5554
|1 HBTC إلى NGN
₦10,571,991.3292
|1 HBTC إلى UAH
₴285,269.8858
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Bs348,306.54
|1 HBTC إلى PKR
Rs1,893,353.3742
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₸3,571,917.7154
|1 HBTC إلى THB
฿233,570.268
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Fr6,078.2906
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