سعر Hover (HOV)
سعر Hover (HOV) المباشر لليوم هو USD 0.00030153. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HOV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hover الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.56
- تغيير سعر Hover خلال اليوم هو +4.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hover مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hover مقابل USD هو $ +0.0000560247 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hover مقابل USD هو $ +0.0000374470 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hover مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.19%
|30 يوم
|$ +0.0000560247
|+18.58%
|60 يوم
|$ +0.0000374470
|+12.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hover: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+4.19%
+1.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hover is a non-custodial, enterprise-quality lending protocol on the Kava EVM. Combining integrated tokenomics and continuous market surveillance, Hover offers a novel platform to lend, borrow, and earn rewards.
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